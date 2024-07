Fiorentina, il saluto di Castrovilli: "Avrei voluto onorare la 10 fino alla fine" / FOTO

Gaetano Castrovilli, che da ieri è diventato ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio, ha voluto salutare i tifosi della Fiorentina con una lunga lettera su Instagram. "Ciao tifose e tifosi viola - scrive il centrocampista - è giunto il momento di salutarci e, personalmente, lo faccio con il cuore in gola. Firenze per me è stata la città di tanti momenti belli, nonostante gli...