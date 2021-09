Il silenzio di Gaetano Scirea

Il 3 settembre 1989 un incidente stradale tolse la vita a uno dei più grandi difensori di tutti i tempi. Gaetano Scirea, allora vice allenatore della Juventus, era volato in Polonia per dare un'occhiata ai futuri avversari in Coppa Uefa. Un incidente stradale tanto drammatico quanto assurdo lo strappò ai suoi cari e al mondo del calcio giovanissimo, a soli 36 anni. Il primo ad andarsene di quell'Italia che ci portò sul tetto del mondo ai mondiali spagnoli del 1982. Quasi mai il fuoriclasse coincide con la grandezza umana, Scirea era (e per sempre sarà) l'eccezione che conferma la regola. Nella sua lunga carriera in campo, mai un'espulsione: fatto più unico che raro per un difensore centrale. Chi allo stadio ci andava, negli anni Settanta non ricorda una sola volta in cui Scirea sia entrato fuori tempo, o un movimento sgraziato, o un gesto sleale. Le polemiche non facevano per lui.

"Indimenticato e indimenticabile - si legge in un comunicato della Juventus - Avevamo descritto così Gaetano Scirea, in occasione dell’inaugurazione della mostra a lui dedicata. Aggettivi che infrangono le barriere del tempo, così come la sua classe, dentro e fuori dal campo, la cui purezza rimane inscalfibile e inarrivabile a distanza di generazioni. In realtà, quando si descrivono un Campione ed un Uomo così grandi, le parole diventano sempre riduttive. Per questo, a 32 anni di distanza da quella tragica notte del 3 settembre 1989 in cui 'Gai' ci lasciò, vogliamo solo stringerci in un abbraccio alla famiglia di Gateano e a tutto il popolo bianconero per ricordare un esempio senza eguali, il cui valore va al di là di qualsiasi parola. Ciao Gaetano. Sarai sempre con noi".

In fondo, tutto quello che c'è da dire lo aveva detto senza retorica il migliore amico di Scirea, Dino Zoff, in una memorabile intervista a Maurizio Crosetti qualche anno fa: "Gaetano torna sempre. Lo penso a ogni esagerazione di qualcuno, a ogni urlo senza senso. L'esasperazione dei toni mi fa sentire ancora più profondamente il vuoto della perdita. Gaetano mi manca nel caos delle parole inutili, dei valori assurdi, delle menate, in questo frastuono di cose vecchie col vestito nuovo, come canta Guccini. Mi manca tanto il suo silenzio". Che altro aggiungere?

Già, proprio il silenzio è ciò che ritorna spesso nei ricordi di chi lo ammirò e lo conobbe personalmente. E questo nonostante tutti coloro che condivisero con lui gli anni di Torino, oltre che in Nazionale, lo ricordano come un ragazzo scherzoso e alla mano in privato. Ma nell'immaginario pubblico quello che resta sono il silenzio, la serenità e l'eleganza: caratteristiche di un giovane uomo in pace con se stesso e con il mondo. Chi è nato a Torino nei primi anni Ottanta e tifa Juve, non ha fatto in tempo a vederlo giocare. Il nome Gaetano Scirea però lo ha sempre sentito, sin da piccolo, nei contesti più svariati, nelle occasioni più diverse. Chi lo pronuncia, di solito, poi resta in silenzio per qualche secondo, pensando a qualcos'altro da dire, guardando nel vuoto. L'involontaria e naturale forma di rispetto che si riserva a chi era migliore di noi.