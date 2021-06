Galles-Danimarca, Euro 2021: dove vedere la partita di oggi in diretta tv (Sky) e streaming

Sarà Galles-Danimarca ad aprire il programma degli ottavi di finale di Euro 2021 (fischio d'inizio sabato 26 giugno alle 18 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam). I gallesi hanno staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta chiudendo al secondo posto alle spalle dell'Italia nel girone A, mentre la formazione di Hjulmand è arrivata seconda nel gruppo B. La vincente della sfida, ai quarti, troverà una tra Olanda e Repubblica Ceca.

Galles-Danimarca, le probabili formazioni

Il Galles di Page scenderà in campo con il 4-3-3, con Bale, Moore e James a comporre il tridente offensivo. In mezzo al campo spazio per Allen, Morrel e Ramsey, mentre in difesa, a protezione del portiere Ward, ci saranno Roberts, Rodon, Mepham e Davies.

3-4-3 dall'altra per Hjulmand, con Schmeichel tra i pali, Christensen, Kjaer e Vestergaard in difesa, Wass, Delaney, Hojbjerg e Maehle in mezzo al campo e Braithwaite, Poulsen e Damsgaard a comporre il tridente d'attacco.

Galles (4-3-3): Ward; Roberts, Rodon, Mepham, Davies; Allen, Morrel, Ramsey; Bale, Moore, James. All. Page

Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Poulsen, Damsgaard. All. Hjulmand

Galles-Danimarca, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Galles-Danimarca sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 251). Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go sia su dispositivi fissi, come pc e notebook, che mobili, come smartphone e tablet, dopo aver scaricato l'apposita app.