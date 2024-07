Gallipoli Calcio, Alex Benvenga resta in giallorosso

Alex Benvenga, classe 1991, difensore e Gallipolino, sarà ancora il perno della retroguardia giallorossa. Cresciuto nelle giovanili del Lecce, vanta più di 150 presenze in serie C ed altrettante in serie D. Nella sua lunga carriera veste le maglie di Varese, Pisa, Como, Forlì, Messina, Lucchese, Nardò, Cerignola, Campobasso, Nardò, Fidelis Andria, Taranto, Casarano, prima di approdare a...