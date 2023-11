Napoli, i tre possibili sostituti di Garcia

Il Napoli è pronto a cambiare allenatore, Garcia sarà con ogni probabilità esonerato dopo la sconfitta con l'Empoli di oggi, quasi sicuramente ultima partita con il francese in panchina. La sosta decisiva, lo si era capito fin dal mese scorso che la decisione finale sarebbe stata presa quando il campionato si sarebbe fermato per lasciare spazio alle Nazionali, è arrivata e l'esito è quasi scontato: l'esonero è a un passo perché Garcia non è riuscito a convincere De Laurentiis. Il pari con l'Union Berlino aveva fatto storcere il naso, la sconfitta di oggi, l'ennesima al Maradona con scelte di formazioni a dir poco azzardate, ha praticamente tolto ogni dubbio.

Garcia esonerato, chi sarà il nuovo allenatore del Napoli

Chiusa la parentesi transalpina ora si cerca il nuovo allenatore del Napoli e i nomi sulla lista sono tre. Cannavaro oggi era in tribuna proprio vicino al presidente, il suo sogno è sempre stato quello di allenare gli azzurri e forse potrebbe essere il momento giusto, partendo da traghettatore e poi chissà. La concorrenza è rappresentata da Igor Tudor che rumors avevamo accostato ai campani già a ottobre, piace al presidente, ha un discreto curriculum e nell'esperienza a Marsiglia ha dimostrato di saper gestire anche il un club di prima fascia.

Il croato potrebbe essere qualcosa più di un traghettatore, conoscendo già il calcio italiano avrebbe le carte in regola per fare bene e tenersi stretto il Napoli per la prossima stagione. Il terzo nome è quello di Walter Mazzarri, ma seconda la Gazzetta dello Sport è un'ipotesi remota, così come Antonio Conte che nei colloqui di un mese fa, secondo indiscrezioni, aveva detto "no" e un mese potrebbe non essere cambiato molto.