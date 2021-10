Gasperini ancora contro gli arbitri: “Manca chiarezza, il problema va affrontato”

Domani l’Atalanta torna in campo contro la Lazio, in un match importante per la classifica. I bergamaschi sono a meno uno dal quarto posto, occupato dalla Roma, e dopo la vittoria di Genova sognano di tornare ai piani alti. Lo faranno ancora una volta in emergenza perché, come annunciato da Gasperini in conferenza stampa oggi, sia Demiral che Toloi sono ancora indietro e quindi probabilmente salteranno la gara. Oltre a loro due non ci saranno Palomino squalificato, e i lungodegenti Gosens, Pessina, Hateboer e Djimsiti.

Gasperini contro gli arbitri e il VAR prima di Atalanta-Lazio

Il tecnico però alla vigilia della partita torna a parlare degli arbitri, argomento caldo visto che il tecnico si era scagliato contro le giacchette nere dopo l’espulsione ricevuta contro l’Udinese. Oggi è tornato all’attacco: “Faccio fatica a capire i falli di mano, il VAR e i contrasti eppure sono dentro al calcio da tanto tempo”.

Il problema secondo il Gasp è soprattutto “La chiarezza che manca, in troppe partite succedono imprevisti. Non capisco il metro, io come i giocatori e il pubblico. Ci dicono, basta star zitti, ma secondo me è giusto tirar fuori il problema.”. Vigilia calda quindi per l’allenatore dell’Atalanta che presegue: “Ci devono dire quando il VAR può o non può intervenire”.

Verso Atalanta-Lazio, Gasperini parla anche di Scalvini

Arbitri nel mirino per Gasperini che alla vigilia di Atalanta-Lazio parla però anche di altro. Argomento caldo è il giovane Scalvini, diciassette anni e un futuro che sembra radioso, ma il tecnico frena: "Ci sono grandi aspettative sui giovani oggi e se ne buttano in campo di più rispetto al passato, ma molti vengono bruciati”.

Infine un commento sulla prossima avversaria, la Lazio di Sarri : “La squadra sta crescendo, giochaimo contro una squadra di valore con dei prinicipi diversi rispetto all'anno scorso.