Gasperini-Atalanta: la settimana più lunga

Nei prossimi giorni l'Atalanta e Gasperini si siederanno al tavolo delle trattative per capire se l'allenatore resterà oppure se finirà il lungo e vincente ciclo del tecnico di Grugliasco sulla panchina della Dea. Il mister ha già espresso le sue idee anche davanti alle telecamere nelle ultime interviste post partita, nessuna spaccatura ma chiarezza di obiettivi, non una novità, le stesse frasi sono state pronunciate anche in altre occasioni nel corso degli anni passati insieme.

Atalanta-Gasperini, avanti insieme?

Secondo gli ultimi rumors l'ipotesi più accreditata è quella della permanenza a Bergamo dell'allenatore che lascerebbe la sua attuale squadra solo per continuare in una big di Serie A. Al momento però non sembrano essere molte le occasioni per l'allenatore, il Napoli ha già virato verso altri obiettivi, la Juventus deve prima risolvere la questione Allegri e nel caso di cambio in panchina starebbe pensando a un allenatore giovane.

Non è però solo una questione di alternative, l'Atalanta ha tutta l'intenzione di rimanere nel club delle grandi, rinforzandosi ma a modo suo: niente spese folli, giovani da far crescere e alcune conferme potrebbero essere il punto da cui ripartire per continuare con Gasperini. Niente è già scritto ma le parti sembrerebbero più vicine, la settimana più lunga è iniziata, nei prossimi giorni verrà tolto il velo sul futuro della panchina della Dea.