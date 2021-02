Napoli, Gattuso verso l'addio a fine stagione: i nomi dei possibili sostituti

Sarà lontano da Napoli il futuro di Gennaro Gattuso. Il tecnico, come riporta SportMediaset, non verrà confermato alla guida degli azzurri nella prossima stagione dal presidente Aurelio De Laurentiis, che punterà su altri profili per aprire un nuovo ciclo. I risultati altalenanti ottenuti fin qui dall'ex allenatore del Milan hanno fatto venir meno la fiducia da parte del club, che, in ogni caso, ha deciso di mantenere Ringhio sulla propria panchina fino al termine del campionato, salvo ulteriori gravi passaggi a vuoto.

Napoli, i nomi per il dopo Gattuso

Candidato principale per prendere il posto di Gattuso pare essere al momento Rafa Benitez, già a Napoli per due stagioni dal 2013 al 2015. In ballo, oltre allo spagnolo, ci sarebbe anche un altro ex, Walter Mazzarri, fermo ormai dallo scorso febbraio, quando ha risolto il proprio contratto con il Torino. Occhio però anche alle piste che portano a Ivan Juric e Vincenzo Italiano, due allenatori che si stanno mettendo in luce alla guida, rispettivamente, di Verona e Spezia.