Napoli, Gattuso adesso rischia l'esonero: De Laurentiis pensa a Benitez

Comincia a farsi traballante la posizione di Gennaro Gattuso al Napoli. Il tecnico, dopo gli ultimi risultati negativi, sarebbe finito nel mirino del presidente Aurelio De Laurentiis, non più intenzionato a giustificare ulteriori passi falsi. Gli azzurri, dopo un ottimo avvio di stagione, hanno infatti rallentato la loro marcia, incassando quattro sconfitte nelle ultime otto giornate di campionato, l'ultima delle quali domenica scorsa sul campo del Verona. Un opaco ruolino al quale si aggiunge il ko incassato contro la Juventus nella Supercoppa Italiana, che ha impedito ai partenopei di portarsi a casa il primo trofeo stagionale.

Napoli, Gattuso in bilico: spunta Benitez

Il Napoli, come riporta Sportmediaset, avrebbe iniziato a far vacillare la propria fiducia nei confronti del tecnico, chiamato alla vittoria contro lo Spezia in Coppa Italia e contro il Parma in campionato per salvare la propria panchina. De Laurentiis, in caso di nuovi risultati negativi, sarebbe infatti tentato di richiamare sulla panchina azzurra Rafa Benitez: lo spagnolo, già all'ombra del Vesuvio per due stagioni tra il 2013 e il 2015, ha lasciato da poco i cinesi del Dalian Yifang ed è adesso libero. Un'opportunità che intriga il presidente, rimasto sempre legato all'ex allenatore del Real Madrid.