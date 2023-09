Gattuso riparte dalla Francia

Rino Gattuso è il nuovo allenatore dell'Olympique Marsgilia. Manca solo l'ufficialità, ma il tecnico oggi sarà in Francia per definire gli ultimi dettagli dell'accordo, il tecnico italiano ha superato nella corsa alla panchina del blasonato club transalpino l'ex PSG, Galtier. Gattuso arriva in un periodo di crisi e in una società che nel giro di pochi giorni ha perso direttore sportivo e allenatore che hanno dato le dimissioni dopo le minacce di morte dei tifosi locali.

Gattuso nuovo allenatore del Marsiglia

Il Marsiglia in questo momento è ottavo in classifica in Ligue 1 con 9 punti dopo sei giornate, nell'ultima ha perso 4-0 con il PSG e in totale non vince da quattro gare con i pareggi contro Ajax in Europa League, Tolosa e Nantes. A Gattuso il compito di far tornare grande l'OM e non sarà facile anche se in rosa ci sono giocatori che possono far svoltare la stagione come gli ex Roma Pau Lopez e Veretout, il centrocampista Kondogbia e gli attaccanti Correa e Aubameyang.

Per Gattuso è la quarta avventura lontano dall'Italia in carriera, l'allenatore ha fatto il suo esordio con il Sion, in Svizzera nel 2013, poi dopo il Palermo è volato in Grecia nell'Ofi Creta, avventura che gli ha permesso poi di tornare nel suo Paese allenando una dietro l'altra Pisa, dal 2015 al 2017, Milan, dal 2017 al 2019, e infine il Napoli dal 2019 al 2021. Le stagioni in azzurro sono state le ultime in Italia, dopo di che è arrivata l'esperienza in Spagna con il Valencia e infine l'ultima, per ora, in Francia con l'Olympique Marsiglia.