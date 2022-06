Gattuso riparte dal Valencia

Accordo raggiunto e fumata bianca attesa a breve, Rino Gattuso sarà il prossimo allenatore del Valencia. Oggi le parti si sono incontrate a Singapore per discutere i dettagli dell’accordo di una trattativa orchestrata da Jorge Mendes, agente che una rapporto decisamente stretto con i Pipistrelli.

Gattuso nuovo allenatore del Valencia

L'ex campione del mondo riparte quindi dall'estero e non sarà la sua prima esperienza non italiana visto che nel 2014 si era seduto sulla panchina dell'Ofi Creta e ancora prima aveva iniziato la carriera da tecnico nel Sion. Il ritorno in panchina arriva due anni dopo la fine dell'esperienza a Napoli, conclusa con la disfatta contro il Verona che è costata il posto in Champions League e la brevissima parentesi di Firenze, durata solo 20 giorni.

Non si conoscono ancora i dettagli del contratto, ma la missione è chiara: cercare di riportare in alto un club che ha chiuso l'ultima stagione al nono posto, lontanissimo dalle posizioni che assegnano l'Europa nella Liga. Non che sia andata molto meglio nelle annate precedenti con il tredicesimo posto del 2021 e il nono del 2020. I risultati delle ultime stagioni hanno incrinato il rapporto tra Peter Lim, miliardario di Singapore, e i tifosi che spesso hanno contestato l'operato del presidente e della società.

Il Valencia parla ancora italiano

Il Valencia quindi prova a ripartire da Gattuso, il terzo allenatore italiano della sua storia. Il primo è stato Claudio Ranieri che tra il 1997 e il 1998 fece grande gli spagnoli con cui conquistò una Coppa del Re e poi si qualificò per la Champions League. Il tecnico romano tornò poi nel 2004 ma la sua avventura finì nel febbraio 2005 senza troppe soddisfazioni.

Il secondo allenatore italiano del Valencia è stato Cesare Prandelli, ma la sua avventura non ha ricalcato quella di Ranieri. L'ex ct della Nazionale aveva firmato un biennale a settembre 2016, ma già a dicembre aveva rassegnato le dimissioni per divergenze con la società, probabilmente dovute al mercato di riparazione. Ora toccherà a Gattuso ricolorare d'azzurro la panchina degli spagnoli per riportare in alto i Pipistrelli ridando entusiasmo ad una tifoseria delusa e arrabbiata.