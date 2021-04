Napoli, con Gattuso sarà addio a fine stagione: i candidati alla panchina azzurra

Sarà addio tra Gennaro Gattuso e il Napoli al termine della stagione. Il tecnico, a prescindere da quello che sarà l'esito finale del campionato, con gli azzurri in piena corsa per conquistare un piazzamento Champions, non sarà confermato alla guida dei partenopei dal presidente Aurelio De Laurentiis. Tra la società e l'allenatore, nel corso di questi mesi, sono infatti emersi contrasti insanabili, che hanno minato il rapporto di reciproca fiducia. E così la dirigenza campana, in queste settimane, si è già messa al lavoro per individuare l'erede di Ringhio.

Napoli, Juric in pole position per il dopo Gattuso

Il primo nome finito sul taccuino del club sarebbe quello di Ivan Juric, oggi al Verona. Il croato ha stupito tutti alla guida dell'Hellas, portando gli scaligeri a conquistare il nono posto nello scorso torneo di Serie A e confermandosi ad alti livelli anche in questa stagione. Juric, che in passato ha guidato anche Mantova, Crotone e Genoa, sarebbe particolarmente stimato da De Laurentiis, malgrado la sua predilezione per un modulo con la difesa a tre.

Alle spalle del tecnico del Verona, nella lista della dirigenza napoletana, ci sarebbero Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano, entrambi saliti alle luci della ribalta grazie al rendimento tenuto rispettivamente con Sassuolo e Spezia, formazioni che hanno avuto risultati ben al di sopra delle aspettative proprio in virtù del lavoro dei due allenatori. Più sullo sfondo Paulo Fonseca, che potrebbe lasciare la Roma al termine della stagione.

Napoli, la suggestione: il ritorno di Sarri

De Laurentiis, però, starebbe valutando anche un clamoroso ritorno: quello di Maurizio Sarri, già a Napoli per tre stagioni dal 2015 al 2018 e attualmente senza panchina dopo l'avventura alla guida della Juventus. Una pista che sembra oggi di difficile percorrenza, ma che potrebbe clamorosamente riaprirsi visto il forte legame dell'allenatore con la formazione azzurra, con la quale è andato ad un passo dalla conquista di un clamoroso scudetto.