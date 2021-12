Genoa - Atalanta 0-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Regge fino alla fine il muro del Grifone, che concede poco all'Atalanta e chiude il 2021 con un piccolo sorriso e un buon punto. La formazione di Shevchenko blocca tutti gli spazi all'ex Gasperini e torna a muovere la classifica, sperando che il 2022 porti quegli acquisti, promessi dalla nuova proprietà, per uscire dalla zona retrocessione e guardare con rinnovato ottimismo al futuro. Poche, pochissime, le occasioni da rete capitate alla formazione bergamasca, la più ghiotta a Zapata dopo cinque minuti, ma Sirigu si fa trovare pronto, per il resto qualche tentativo dalla distanza con Koopmeiners e Malinovskyi nel primo tempo, un paio di colpi di testa insidiosi di Demiral e Piccoli nella ripresa. Troppo poco per superare un Genoa compatto e capace di soffrire.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Bani, Vasquez, Criscito (23’ st Ghiglione); Biraschi, Sturaro (43’ st Hernani), Badelj, Portanova (43’ st Melegoni), Cambiaso; Ekuban, Destro (27’ st Pandev). (A disp: Semper, Andrenacci, Sabelli, Masiello, Serpe, Touré, Galdames, Bianchi). All. A. Shevchenko.



Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners (38’ st Piccoli), Freuler (1’ st de Roon), Zappacosta; Miranchuk (20’ st Pasalic), Malinovskiy (20’ st Ilicic); Zapata (45’ pt Muriel). (A disp: Musso, Rossi Pezzella, Lovato, Pessina, Scalvini). All. G. P. Gasperini.



Arbitri: P. Valeri di Roma. Assistenti: F. Preti-A. Tegoni. IV uomo: Sozza. Var: M. Mariani. Avar: Meli.



Ammoniti: 19’ pt Sturaro (G), 23’ pt Freuler (A), 41’ pt Badelj (G).

