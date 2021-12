Genoa-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Turno infrasettimanale per chiudere il 2021 della Serie A e a Marassi va in scena la sfida tra Genoa e Atalanta. Il Grifone, in attesa della rivoluzione di gennaio, cerca la vittoria che in campionato manca addirittura dal 12 settembre, da quel giorno 15 gare senza successi, con otto sconfitte di cui le ultime quattro di fila. Shevchenko, per niente aiutato dal calendario, è in caduta libera ma resta saldo al comando perché la nuova propprietà ha tutta l’intenzione a gennaio di dotarlo della rosa giusta per salvarsi. Dall’altra parte della barricata c’è l’Atalanta reduce dalla sconfitta, con polemiche, contro la Roma che ha interrotta la striscia di dieic gare senza ko di Gasperini in campionato. L'Inter si è allontanata, ma il sogno Scudetto è intatto a patto di non scivolare più.

Genoa-Atalanta: le scelte di Shevchenko

Per la prossima gara il Genoa sarà ancora in emergenza, difficile infatti recuperare Maksimovic, Rovella, Fares e Caicedo. Shevchenko si affiderà ancora al 3-5-2 con unico vero dubbio in attacco, Ekuban è in leggero vantaggio su Pandev. Per il resto in difesa giocherà Biraschi al posto di Vanheusden, in mezzo toccherà ancora a Portanova fare da spalla a Badelj e Sturaro, mentre sugli esterni spazio ancora ai prodotti di casa Cambiaso e Ghglione. Il centravanti sarà Mattia Destro che, smaltiti i problemi fisici, è l’unica luce nel profondo tunnel della crisi rossoblu.

Genoa-Atalanta: le scelte di Gasperini

Gasperini, indimenticato ex, sarà privo del solo Gosens, ancora fuori per infortunio. In campo andranno i titolarissimi, d’altronde poi ci sarà la sosta per ricariche le pile. Al centro della retroguardia tocca a Demiral, davanti al non perfetto Musso visto con la Roma. Sugli esterni possibile l’inserimento di Hateboer al posto dell’altro ex della gara, Zappacosta, In attacco i dubbi sono i soliti, con Zapata unico inamovibile. Questa volta dovrebbe toccare a Pasalic con Malinovskyi, solo panchina per i vari Muriel, Miranchuk, Ilicic e Pessina.

Le probabili formazioni di Genoa-Atalanta

Genoa (3-5-2) Sirigu, Biraschi, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Ekuban, Destro

Atalanta (3-4-2-1) Musso, Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata

Dove vedere Genoa-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida tra Genoa e Atalanta sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky. I canali televisivi in cui seguirla saranno Sky Sport Uno e ancora Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Per lo streaming invece la gara sarà trasmessa da DAZN tramite la App, mentre per gli abbonati Sky si potrà vedere la partita su SkyGo. Il terzo canale sarà invece Now Tv con i suoi pacchetti on demand non solo annuali, ma anche giornalieri, settimanali e mensili.