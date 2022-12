Serie B, il Genoa ad un passo dall'esonero di Blessin: i possibili sostituti

Bjelica o Semplici nel futuro. Gilardino nel presente. Ma a Pegli c'è ancora Blessin. Il Genoa è nel caos. Il ko di Marassi contro il Cittadella è imperdonabile. Anche la società, che la settimana scorsa aveva difeso il tecnico tedesco rinnovandogli la fiducia, ora è in imbarazzo. Difficile andare avanti con Blessin, palesemente sfiduciato dalla squadra in campo e davanti a migliai di tifosi. Frosinone e Reggina corrono e rischiano di fare un campionato a parte. La serie A diventa obiettivo difficile con tutti questi stop inaspettati. E' tempo di cambiare, e nelle prossime ore sicuramente questo accadrà: il Grifone dovrebbe annunciare l'esonero di Blessin e prendersi qualche ora prima di mettere nero su bianco con un nuovo tecnico. Questo perché giovedì a Marassi si giocherà di nuovo, contro il temibile Sudtirol di Bisoli entrato ormai in zona play-off.

Blessin oggi era a Pegli per dirigere l'allenamento. Probabilmente il suo ultimo giorno di lavoro con il Genoa. Chi andrà in panchina giovedì? Se saranno confermate le voci sul possibile esonero del tedesco, potrebbe toccare per una partita ad Alberto Gilardino, allenatore della Primavera.

I possibili sostituti

Il sostituto di Blessin, però, sarà un altro. Non Andreazzoli, diventato il nuovo allenatore della Ternana. In pole position sembra esserci ancora l'ex Spezia, Bjelica con la concorrenza nuova di Leonardo Semplici e gli outsider Oddo e D'Aversa, obiettivi secondari al momento. Sono ore caldissime quindi con decisioni ancora tutte da prendere. Tutto mentre il malumore tra i tifosi cresce, ieri sono piovuti fischi sia a fine primo tempo che, a maggior ragione, a fine gara. La stagione dell'annunciato e sbandierato ritorno tra i grandi sta prendendo una brutta piega, bisogna invertire la tendenza e farlo subito perché Reggina e Frosinone corrono e i play-off sono una trappola che è meglio evitare.