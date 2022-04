Genoa - Cagliari 1-0: tabellino e dove vedere gli highlights

All'ultimo respiro il Genoa supera il Cagliari grazie al gol di Badelj e rimane ancora a bordo del treno salvezza in vista di un derby con la Sampdoria da dentro o fuori. Partita bloccata con una grossa occasione per il Grifone nel primo tempo, tiro al volo di Amiri che termina fuori di pochissimo, poi nella ripresa è il Cagliari ad avere tre palle goal con Joao Pedro (palo 47'), Marin (palla alta al 67' dopo una la respinta di Sirigu su Keita) e Rog (esterno della rete in diagonale all'80'). All'ultimo respiro arriva il goal da tre punti di Badelj. Mischione in area con batti e ribatti, Yeboah serve il croato che fa esplodere il Luigi Ferraris con una rasoiata che non lascia scampo a Cragno. I ragazzi di Blessin agganciano la Salernitana a quota 25 punti, - 3 dal Cagliari e 5 dalla Samp.

Reti: 89' Badelj

Genoa (4-2-3-1): Sirigu 6.5; Frendrup 6, Ostigard 7, Bani 6, Vasquez 6.5; Badelj 7, Sturaro 6 (80' Yeboah 6.5); Amiri 6.5 (46' Destro 5.5), Galdames 6, Portanova 6 (58' Gudmundsson 5.5); Ekuban 5.5 (59' Melegoni 6.5; 93' Hernani sv). All. Blessin.

Cagliari (3-5-2): Cragno; 6 Altare 6.5, Ceppitelli 6.5 (81' Walukiewicz sv), Carboni 5.5; Bellanova 6 (81' Nandez sv), Deiola 5, Grassi 6 (76' Rog 5), Marin 5.5, Dalbert 5.5; Joao Pedro 6, Keita 6 (72' Pavoletti 5.5). All. Mazzarri.

Arbitro: Valeri di Roma.

Note: ammoniti Joao Pedro, Destro, Sturaro, Grassi, Frendrup.

Genoa - Cagliari 1-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Genoa - Cagliari 1-0 giocata domenica 24 aprile sono disponibili su Sky Sport