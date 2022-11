Serie B, Genoa - Como: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tornare a vincere e accorciare sul Frosinone: è la missione del Genoa, che oggi affronta il Como nel posticipo della 13a giornata. Blessin reduce da una sconfitta e dal pareggio con il Brescia deve tornare a correre a Marassi dove i rossoblu sono sì imbattuti ma hanno vinto una sola volta in stagione. Di fronte ci sarà l'ambizioso Como che con Longo in panchina ha ritrovato qualche certezza ma naviga al sedicesimo posto in campionato e in trasferta è la peggiore squadre della B con zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime quattro gare.

Per tornare al successo Blessin potrebbe schierare un Genoa più offensivo del solito con Gudmundsson, Aramu e Puscas alle spalle di Coda. Resta ancora da sciogliere il dubbio terzino sinistro, l'infortunio di Pajac ha lasciato la zona di campo scoperta, Czyborra a Reggio ha fallito la sua occasione, potrebbe giocare Sabelli con Hefti a destra anche se non è da escludere l'impiego sull'esterno del tuttofare Frendrup. Se così dovesse essere a centrocampo giocherebbero Badelj e Strootman. Possibile anche un cambio nel cuore della difesa con Vogliacco preferito a Dragusin.

Nel Como mancheranno Faragò, Chajia e Ioannou. Non dovrebbe partire titolare Fabregas, a centrocampo possibile l'utilizzo di Bellemo, Baselli e Arrigoni. Confermato il 4-3-1-2 con Bianco alle spalle della coppia pesante Cerri-Cutrone con il secondo in leggero vantaggio su Mancosu.

Genoa-Como: probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Semper; Sabelli, Bani, Vogliacco, Frendrup; Strootman, Badelj; Puscas, Aramu, Gudmundsson; Coda. All. Blessin.

Como (4-3-1-2): Ghidotti; Vignali, Odenthal, Solini, Cagnano; Bellemo, Baselli, Arrigoni, Bianco; Cerri, Cutrone. All. Longo.

Genoa - Como: dove vederla in tv o in streaming

Genoa - Como, posticipo della 13a giornata di serie B, in programma oggi, domenica 13 novembre, alle 16.15, allo stadio Marassi, sarà trasmessa in tv da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara verrà trasmessa in streaming anche su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NOW e su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view