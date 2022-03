Genoa-Empoli 0-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Non basta l'ennesima prestazione di carattere e grinta per ottenere i tre punti e tenere accesa la fiammella della speranza in chiave salvezza. Il Genoa sbatte contro il muro eretto dall'Empoli, pareggia 0-0 e rimane lontanissimo dal quartultimo posto. Poco fortunato il Grifone che ha avuto diverse occasioni per passare in vantaggio e reclama anche un calcio di rigore per un contatto tra Benassi e Portanova nel primo tempo. Dopo un avvio di marca toscana con due occasioni per Bajrami, esce la formazione di Blessin: salvataggio miracoloso di Asllani sulla linea di porta al 19' su Ostigard, risposta di Vicario su Portanova al 24' e tenativi anche per Vasquez, Yeboah e Melegoni. Nella ripresa subito un miracolo di Vicario su Portanova con la palla deviata sulla traversa, poi da calcio piazzato la formazione di Blessin crea diverse occasioni, ma non passa. Nel recupero Luperto di testa spaventa Sirigu, ma il risultato non cambia. Buon punto per l'Empoli, che mantiene un ampio vantaggio sulla zona rossa.

Il tabellino

Genoa (4-2-3-1): Sirigu 6.5; Hefti 6.5, Makskimovic 6, Ostigard 6.5, Vasquez 6.5; Sturaro 6, Badelj 6; Gudmundsson 6.5, Melegoni 6 (63' Amiri 5), Portanova 6.5 (62' Rovella 6); Yeboah 5 (55' Destro 5.5). All. Blessin.

Empoli (4-3-3): Vicario 7; Stojanovic 5.5, Romagnoli 6, Luperto 5.5, Parisi 5.5; Zurkowski 6 (73' Tonelli 6), Asllani 7 (73' Stulac 6), Benassi 5.5 (62' Bandinelli 6); Bajrami 6 (62' Henderson 6), Pinamonti 5, Verre 5 (51' La Mantia 5.5). All. Andreazzoli.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Note: ammoniti Sturaro, Luperto, Portanova, Yeboah, Verre, Bandinelli, Rovella.

Genoa - Empoli 0-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Genoa - Empoli 0-0 giocata domenica 6 marzo sono disponibili su Sky Sport