Genoa: esonerato Shevchenko, obiettivo Labbadia

L'avventura di Shevchenko alla guida del Genoa è ufficialmente terminata. Fatale non solo il ko in Coppa a San Siro contro il Milan, ma anche le ultime incomprensioni con il club a livello di mercato. Inevitabile la rottura definitiva, anche perché i risultati (3 punti in 10 partite) non hanno dato ragione al tecnico ucraino in questa sua parentesi rossoblu, la prima in Italia da allenatore. Il Genoa non vince in campionato dal 12 settembre scorso. Ormai è allarme serie B. Lunedì a Firenze un posticipo durissimo, con la coppia Konko-Murgita in panchina.

Il comunicato ufficiale del club: "Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita".

Obiettivo Labbadia

Il Genoa non richiamerà Davide Ballardini e Rolando Maran, i due allenatori già sotto contratto con il club. L'obiettivo della nuova proprietà è Bruno Labbadia, 56 anni, tedesco di origini italiane, che nella sua carriera ha allenato tante squadre di prestigio in Bundesliga: Bayer Leverkusen, Amburgo, Stoccarda, Wolfsburg e Hertha Berlino, l'ultimo club in cui ha lavorato e che lo ha esonerato un anno fa.