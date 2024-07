Genoa, 17 gol al Val Di Fassa: Vitinha scatenato

Il Genoa di Alberto Gilardino vince 17-1 contro i dilettanti del Val Di Fassa nella prima amichevole della stagione. Un test poco probante che ha evidenziato però alcuni singoli come il centrocampista Masini, autore della prima rete in assoluto della stagione rossoblu, di ritorno dall'Ascoli, e degli attaccanti tutti in rete nei due tempi di gioco con Vitinha cannoniere spietato...