Fiorentina, partenza lanciata: ora la Conference (e altri due colpi di mercato)

La Fiorentina si “tuffa” negli ultimi dieci giorni più caldi dell’estate carica di entusiasmo. Il poker rifilato al Genoa nel match di esordio della Serie A 2023/2024 è servito per prendere adeguatamente la rincorsa in vista dei prossimi appuntamenti, a partire dalla doppia sfida di Conference League con il Rapid Vienna (reduce dalla duplice cinquina rifilata prima al Debrecen nell’ultimo turno di qualificazione della manifestazione continentale, quindi al Linz nell’incontro di Bundesliga austriaca). Ma a far sorridere è anche la qualità della prestazione offerta da una squadra sembrata subito a suo agio, agevolata da una struttura molto simile a quella che ha chiuso l’annata scorsa ma con il valore aggiunto costituito dalle performance dei nuovi, in grado di fornire subito un contributo concreto peraltro in due ruoli nevralgici. Arthur sembra essersi già perfettamente calato nel ruolo di metronomo del centrocampo, dettando i tempi della manovra senza sciupare alcun pallone mentre Nzola, da vertice offensivo, ha messo al servizio della squadra fisicità ed anche l’assist per il gol che sbloccato il match. Discorso a parte merita Kayode, schierato come vice Dodô ma in grado di fornire corsa e ritmo tanto da risultare uno dei più positivi, in quello che ha rappresentato il suo esordio in Serie A.

C’è il calcio giocato a catalizzare le attenzioni dei tifosi, ma il mercato resta più che mai tema centrale in casa viola sia in uscita che in entrata. Martinez Quarta sembra ormai destinato a vestire la maglia del Betis, nell’ambito di un’operazione che dovrebbe portare una dozzina di milioni in cassa, mentre anche Luka Jovic potrebbe salutare Firenze a breve, chiuso nel reparto dalla presenza di Nzola e Beltran. Ma se il fronte offensivo sembra aver raggiunto ormai sembianze definite, la difesa avrà bisogno di un’ulteriore pedina che affianchi Milenkovic, Ranieri e Mina. E per un argentino che esce, un altro potrebbe prendere il suo posto: la dirigenza sta infatti valutando se affondare il colpo per portare in Italia Nicolás Valentini, ventiduenne difensore che sta giocando con regolarità con il Boca Juniors e venne anche preso in esame alcuni mesi dal c.t. Mancini per le sue origini italiane, utili per un’eventuale convocazione con la nazionale italiana. Cresciuto nel settore giovanile gialloblù, si è messo in luce nella Serie A argentina con la maglia dell’Aldosivi, con cui ha disputato un campionato in prestito prima di fare ritorno al Boca.

La fine di agosto potrebbe regalare qualche novità nel reparto mediano. La vicenda Amrabat tiene ormai banco da giugno senza però essere giunta ad una conclusione (il Manchester United pare stia facendo un tentativo per Verratti, separato in casa a Parigi col PSG, mentre il Liverpool continua a seguire il centrocampista marocchino), ma la Fiorentina sembra anche pronta a cautelarsi qualora si materializzasse sul tavolo una proposta concreta. Per raccogliere l’eredità del nordafricano restano in lizza Fausto Vera del Corinthians e Dominguez del Bologna, ma il nome nuovo potrebbe essere quello di Stevan Alzate, venticinquenne colombiano tornato in estate al Brighton dopo la convincente stagione disputata con la casacca dello Standard Liegi.