Genoa-Fiorentina, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Genoa ritrova la Serie A, e nel debutto una Fiorentina a cui è legato il ricordo della brutta battuta d’arresto subita al “Franchi” nell’ultima sfida, quando i toscani si imposero con un rotondo 6-0. Roboante più o meno come il primo confronto ufficiale tra i due club datato 10 marzo 1929, quando furono i rossoblù a festeggiare con un 7-0 che rappresenta anche la vittoria più larga fatta registrare nei 114 incroci. I padroni di casa hanno già “rotto il ghiaccio” in questa stagione 2023/2024, acquisendo il diritto a disputare i sedicesimi di Coppa Italia (contro la Reggiana che ha estromesso il Monza) grazie al successo per 4-3 contro il Modena nel primo turno, affermazione giunta dopo l’1-0 al Monaco e lo 0-0 con la Cremonese nei due test match che hanno chiuso il precampionato. Per la Fiorentina l’impegno del “Ferraris” sarà invece il primo del mini tour de force che attende i gigliati negli ultimi dodici giorni di agosto: in programma ci sarà infatti, oltre all’esordio stagionale casalingo in Serie A contro il Lecce, anche il doppio confronto di spareggio con il Rapid Vienna (24 e 31 agosto) che metterà in palio un posto nel tabellone principale di Conference League.

Genoa-Fiorentina, le scelte di Gilardino

Buone notizie per il tecnico rossoblù, che nel primo match stagionale di Serie A potrà contare anche su Biraschi e Bani, con il secondo che si candida ad un posto da titolare nel terzetto difensivo a protezione di Martinez visto in Coppa Italia, composto da Vogliacco regista più Dragusin e Vasquez ad agire da braccetti (con De Winter come alternativa in mezzo). Nel cuore del pacchetto di mischia si sistemeranno Badelj, Thorsby e Frendrup, con Martin ed Hefti a presidiare le fasce laterali. In avanti, Gudmundsson in appoggio a Retegui: ai box Pajac e Messias, il quale potrebbe rientrare dopo la sosta, mentre sugli spalti del “Ferraris” potrebbe esserci Ruslan Malinovskyi, ultimo colpo di mercato del club genovese.

Genoa-Fiorentina, le scelte di Italiano

C’è l’imminente impegno di Conference League di Vienna a far riflettere l’allenatore viola sull’undici da schierare nella trasferta di Genova. Dovrebbero esserci pochi dubbi su Terracciano tra i pali, Arthur e Mandragora a formare la diga mediana e Dodô come esterno basso di destra. Per completare la retroguardia abbastanza sicuro del posto in mezzo Milenkovic con Ranieri favorito su Mina per affiancarlo, mentre a sinistra sono in ballottaggio Biraghi in vantaggio su Parisi. Più dubbi in avanti: come vertice offensivo Nzola capeggia la volata per la maglia da titolare con Beltran e Jovic ad inseguire, sulla trequarti Bonaventura al centro con Ikoné e Gonzalez ai lati, ma prende quota anche l’utilizzo di un Sabiri che ha ben figurato in precampionato.

Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Martinez, Vogliacco, Dragusin, Vasquez, Hefti, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin, Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Mandragora, Arthur, Ikoné, Bonaventura, N. Gonzalez, Nzola. All. Italiano

Genoa-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Genoa-Fiorentina, in programma sabato 19 agosto alle 20.45 allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.