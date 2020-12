Genoa, rivoluzione Ballardini: torna la difesa a tre, ballottaggi aperti in attacco

Via Maran, dentro Ballardini. Questa la decisione del presidente Preziosi per cercare di dare una svolta alla stagione del Genoa, con i rossoblù fin qui in grande difficoltà e costretti a navigare in piena zona retrocessione. I liguri occupano infatti la penultima posizione in classifica insieme al Torino con appena 7 punti conquistati in tredici gare, frutto di una vittoria, quattro pareggi ed otto sconfitte. A Ballardini, chiamato sulla panchina del Genoa per la quarta volta in carriera, il compito non semplice di risollevare le sorti della squadra e guidarla verso la salvezza.

Genoa, le scelte di Ballardini: torna la difesa a tre

Il tecnico dovrebbe puntare sul 3-5-2, con il pacchetto arrettrato composto da Goldaniga, Bani e Masiello. Sulle corsie esterne ballottaggio tra Ghiglione e Zappacosta a destra e tra Criscito, Pellegrini e Czyborra a sinistra, con il primo (che potrebbe però anche scalare in difesa al posto di Masiello) favorito. In mezzo quattro candidati per tre maglie, con uno tra Sturaro, Badelj, Lerager e Rovella che scivolerà in panchina. Ballottaggi aperti anche in attacco, con Scamacca, Pandev, Destro, Pjaca e Shomurodov a contendersi due posti: in pole position per un posto da titolare il giovane ex Ascoli, mentre è lotta aperta per l'altra maglia.

Genoa, la probabile formazione di Ballardini

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Lerager, Criscito; Pjaca, Scamacca.