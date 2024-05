Genoa, avanti tutta con Alberto Gilardino

In una Serie A che vedrà cambi tanti cambi in panchina, c'è anche chi propende per tenersi stretto il proprio allenatore. E' il caso del Genoa che ha rinnovato il contratto ad Alberto Gilardino fino al 2026, la trattativa è conclusa, manca solo l'ufficialità per decretare la buona riuscita dell'affare.

Dopo alcune settimane di colloqui, e qualche corteggiatore per il tecnico, la Fiorentina per esempio, le parti hanno trovato l'accordo su tutta la linea. Per il Genoa l'ex bomber è sempre stata la prima scelta, e non poteva essere altrimenti vista la promozione dell'anno scorso, dopo essere subentrato a Blessin, e la salvezza decisamente tranquilla nell'anno del ritorno in A. Gli obiettivi sono stati centrati ampiamente e se a questo si aggiunge la crescita di molti giocatori, Dragusin, Gudmundsson e FRendrup, solo per citarne tre, si capisce quanto di buono ci sia nel lavoro di Gilardino.

Il tecnico, a cui verrà almeno raddoppiato lo stipendio, andando oltre al milione rispetto ai 500 mila euro attuali (tecnico meno pagato del campionato), prima di firmare ha voluto sapere con precisione i progetti futuri della società. Una volta che le ambiziose carte della 777, che ha annunciato la volontà di provare ad arrivare in Europa tra due anni, sono arrivate sul tavolo, l'accordo è stato trovato. La scelta migliore a ben vedere anche per lo stesso allenatore che ha la piena fiducia del club e anche quella del pubblico di Marassi che già contro la Lazio gli ha dedicato alcuni cori personali. Avanti insieme quindi, per crescere ancora e far tornare grande il Genoa.