Il Genoa non vende i suoi gioielli

Il Genoa si muove in anticipo in vista della prossima sessione di calciomercato. Il Grifone ha messo in mostra in questo inizio di stagione un gruppo granitico con alcune preziose gemme, due su tutte: Gudmundsson e Dragusin. Il primo è l'anima offensiva rossoblu, l'uomo dei dribbling continui che, senza il gemello Retegui afflitto dagli infortuni, si è trasformato anche in bomber, sono sette i gol stagionali.

Il secondo è il gigante della difesa Radu Dragusin, un predestinato a cui negli anni scorsi in pochi hanno dato fiducia, Juve compresa. Il Genoa invece ha sempre stimato questo ragazzone in continua crescita, lo ha prima preso in prestito e poi acquistato a titolo definitivo con ampio anticipo per evitare ripensamenti da parte della Vecchia Signora.

Dragusin e Gudmundsson rinnovano con il Genoa

Entrambi hanno trascinato il Genoa in Serie A e una volta arrivati nel massimo campionato hanno confermato quello di buono visto nella passata stagione. A Genova si sa benissimo che in molti li guardano, in Italia, la Roma vorrebbe entrambi, e all'estero con la ricchissima Premier che ormai ha i suoi osservatori a Marassi in tutte le partite rossoblu.

A gennaio però nessuno dei due si muoverà, la società vuole salvarsi senza patemi per poi alzare il tiro nei prossimi anni, così ha chiuso le trattative per i rinnovi di Gudmundsson e Dragusin, il primo firmerà fino al 2026, il secondo fino al 2027. Due mosse che rimanderanno i discorsi di addio alla prossima estate quando con questi rinnovi il potere contrattuale sarà tutto dalla parte rossoblu del tavolo e chi vorrà davvero acquistarli dovrà spalancare il portafogli e tirare fuori davvero tanti milioni.