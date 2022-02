Genoa - Inter 0-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Squadra in casa Genoa

Prova gagliarda del Genoa, che tiene testa all'Inter secondo in classifica e porta a casa il quinto pareggio consecutivo, uno 0-0 che può dare fiducia ai ragazzi di Blessin alla ricerca di una difficilissima 'remuntada' salvezza. Nel primo tempo partono forte i nerazzurri che ci provano con Brozovic e Calhanoglu, ma il Genoa non sta a guardare e ha due grosse occasioni con Gudmundsson e Melegoni, il primo pecca di precisione e il secondo trova la risposta di Handanovic. Nella ripresa la palla da tre punti capita all'Inter, ma D'Ambrosio al 65' colpisce una clamorosa traversa interna, anche il Grifone si rende pericoloso in contropiede, ma Calafiori al 71' calcia sull'esterno della rete. Nel finale spinge la formazione di Inzaghi, ma Sirigu e Ostigard alzano un muro e il match termina senza goal dopo cinque lunghi minuti di recupero. Buon punto, ora manca solo la vittoria, assente da metà settembre.

Il tabellino

Genoa (4-2-3-1): Sirigu 6.5; Hefti 6.5, Maksimovic 6.5 (53' Cambiaso sv, 60' Calafiori 5.5), Ostigard 7, Vasquez 6; Sturaro 6.5, Badelj 6; Gudmundsson 5.5 (82' Amiri), Melegoni 6, Portanova 7 (82' Rovella sv); Yeboah 6 (60' Kallon 6). All. Blessin.

Inter (3-5-2): Handanovic 6.5; D'Ambrosio 6.5 (86' Caicedo), De Vrij 6, Bastoni 6; Dumfries 5.5, Barella 6 (82' Vecino sv), Brozovic 6, Calhanoglu 5.5 (73' Vidal 5.5), Perisic 5.5 (82' Dimarco sv); Dzeko 6, Sanchez 5.5 (73' Martinez 5.5). All. Inzaghi.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Note: ammonti Perisic, Gudmundsson e Ostigard.

