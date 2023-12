Genoa-Inter, formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Vincere per assicurarsi il titolo di campione d'inverno. Questo l'obiettivo dell'Inter, che venerdì 29 dicembre, alle 20.45, farà visita al Genoa nella gara valevole per la 18esima giornata del campionato di serie A. Un match in cui i nerazzurri, al momento al comando della classifica con quattro lunghezze di vantaggio sulla Juventus, andranno a caccia dei tre punti per ottenere il loro quinto successo consecutivo. I rossoblù, invece, vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta la scorsa settimana con il Sassuolo.

Genoa-Inter, le scelte di Gilardino

Gilardino, per la gara contro l'Inter, si affiderà al 3-5-2, con Retegui pronto a tornare dal primo minuto per comporre il tandem d'attacco con Gudmundsson. A centrocampo ballottaggio Frendrup-Strootman per affiancare Badelj e Malinovskyi, con le corsie esterne presidiate da Sabelli e Vasquez. In difesa, a protezione del portiere Martinez, il terzetto formato da Dragusin, Bani e De Winter.

Genoa-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, dall'altra parte, sarà privo di Lautaro Martinez e Dimarco, il cui rientro in campo è previsto per la gara con il Verona. In attacco, quindi, ci sarà spazio per Arnautovic al fianco di Thuram, mentre a sinistra toccherà a Carlos Augusto. Dall'altra parte, con Dumfries non ancora al 100%, Darmian, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mediana. In difesa certi del posto Acerbi e Bastoni, con l'ultima maglia contesa da Bisseck e Pavard.

Genoa-Inter, le formazioni

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. All. S. Inzaghi

Genoa-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Genoa-Inter, in programma venerdì 29 dicembre alle 20.45 e valevole per la 18esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.