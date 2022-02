Genoa-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un solo punto nelle ultime tre giornate. Momento difficile per l'Inter di Simone Inzaghi, reduce dal ko interno con il Sassuolo che ha aperto ufficialmente la crisi. I nerazzurri, proprio quando sembravano in grado di poter dare lo strappo decisivo al campionato nella lotta scudetto, hanno improvvisamente frenato, venendo superati in testa alla classifica dal Milan. Barella e compagni sono adesso chiamati a rialzare la testa nella partita sul campo del Genoa, in programma venerdì 25 febbraio alle 21 e valevole per la 27esima giornata di Serie A. Un match che neanche i liguri, reduci da quattro pareggi consecutivi, l'ultimo dei quali ottenuto a Venezia, si possono permettere di sbagliare, visto che al momento navigano al penultimo posto a -6 dalla zona salvezza.

Genoa-Inter, le scelte di Blessin

Blessin, per la difficile gara contro l'Inter, dovrà fare a meno degli infortunati Bani, Criscito, Piccoli e Vanheusden, mentre torna a disposizione Amiri, che dovrebbe trovare un posto da titolare sulla trequarti insieme ad Ekuban e Gudmundsson nel 4-2-3-1 rossoblù alle spalle dell'unica punta Destro. In mezzo al campo Sturaro e Badelj, mentre in difesa ci sarà spazio, da destra verso sinistra, per Hefti, Maksimovic, Ostigard e Vasquez. In porta Sirigu.

Genoa-Inter, le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, dall'altra parte, dovrà fare ancora a meno di Correa, mentre spera nella prima convocazione l'ex atalantino Robin Gosens. Il modulo di partenza sarà il consueto 3-5-2, con Lautaro Martinez, Sanchez e Dzeko a contendersi i due posti in attacco, con l'argentino ed il cileno al momento in vantaggio sul bosniaco. In mezzo al campo torna Brozovic, che ha scontato il turno di squalifica: al suo fianco Barella e Calhanoglu con Dumfries e Perisic sulle corsie esterne. In difesa, a protezione del portiere Handanovic, torna Bastoni insieme a De Vrij e Skriniar.

Genoa-Inter, le probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Gudmundsson; Destro. All. Blessin

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro. All. S. Inzaghi

Genoa-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Genoa-Inter sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.