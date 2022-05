Genoa - Juventus 2-1: tabellino e dove vedere gli highlights

Pazza rimonta del Genoa che, nel finale, ribalta la Juventus e trova tre punti che riaprono uno spiraglio nella difficile corsa verso la salvezza. La decide Criscito su calcio di rigore all'ultimo secondo di recupero, una bella rivincita per il capitano dopo l'errore nel derby. Nel primo tempo non arrivano goal, i bianconeri ci provano con Kean e il Grifone replica con Destro e Portanova, senza fortuna. Nella ripresa succede davvero di tutto: Destro spreca subito, Dybala porta in vantaggio la formazione di Allegri, poi l'argentino colpisce anche un palo e Sirigu tiene a galla i suoi su Kean e Vlahovic. Il var toglie un rigore ai bianconeri e a tre dalla fine Gudmundsson impatta, poi al 95' De Sciglio abbatte Yeboah in area di rigore e Criscito dal dischetto si fa perdonare l'errore nel derby fissando il 2-1. Il Grifone si rialza, ancora una volta, all'ultimo secondo. La salvezza è ancora possibile.

Il tabellino

RETI: 49' Dybala, 87' Gudmundsson, 95' Criscito

GENOA (4-2-3-1): Sirigu 7; Hefti 6.5, Ostigard 6, Bani 6.5, Criscito 7; Galdames 6 (46' Frendrup 5), Badelj 6; Amiri 6.5, Melegoni 5 (58' Ekuban 6), Portanova 6.5 (58' Yeboah 6.5); Destro 5 (69' Gudmundsson 7). All. Blessin.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny 6.5; Cuadrado 6 (59' Alex Sandro 6), Bonucci 6, Rugani 6, De Sciglio 4; Miretti 6.5 (73' Bernardeschi 6), Arthur 5 (59' Zakaria 5.5), Rabiot 5; Dybala 7 (79' Ake sv); Vlahovic 5.5 (73' Morata 6), Kean 5. All. Allegri.

ARBITRO: Sozza di Seregno.