Genoa-Juventus, dove vederla in tv e streaming: le probabili formazioni

Proseguire nella sua corsa per insidiare l'Inter in vetta alla classifica. Questo l'obiettivo della Juventus, che venerdì 15 dicembre, alle 20.45, farà visita al Genoa nell'anticipo della 16esima giornata di serie A. Una gara in cui i bianconeri, al momento a -2 dai nerazzurri, andranno a caccia della loro terza vittoria consecutiva. I rossoblù, reduci da appena un punto raccolto nelle ultime tre gare, hanno invece bisogno di raccogliere un risultato positivo per non farsi risucchiare dalle zone caldissime della classifica: la formazione di Gilardino, ad oggi, ha infatti appena tre lunghezze di margine sul terzultimo posto.

Genoa-Juventus, le scelte di Gilardino

Gilardino, per la gara con la Juventus, si affiderà al 3-5-2. In difesa tornerà a disposizione Bani, che dovrebbe completare il reparto con Dragusin e Vasquez. In mezzo al campo ci sarà spazio in cabina di regia per Badelj, con Frendrup e Malinovskyi ad agire da mezzali e Sabelli ed Haps sulle corsie esterne. In attacco il tandem formato da Gudmundsson e Retegui.

Genoa-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, dall'altra parte, sarà ancora privo dei lungodegenti De Sciglio e Weah. Nel 3-5-2 bianconero la coppia d'attacco sarà formata da Chiesa e Vlahovic, con Kean e Milik pronti a subentrare a gara in corso. A centrocampo McKennie, Locatelli e Rabiot con Cambiaso e Kostic sulle corsie esterne, mentre in difesa Gatti è in vantaggio su Alex Sandro per completare il reparto con Bremer e Danilo.

Genoa-Juventus, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Genoa-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Genoa-Juventus, in programma venerdì 15 dicembre alle 20.45 e valevole per la 16esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.