Genoa-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Genoa per la salvezza, la Juventus per il terzo posto. Questi gli obiettivi che si contrapporranno a Marassi venerdì 6 maggio alle 21 nella gara valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A. I rossoblù, reduci dal sanguinoso ko nel derby con la Sampdoria, hanno un assoluto bisogno di punti, visto che il quartultimo posto, a tre giornate dalla fine del torneo, dista quattro lunghezze. I bianconeri, invece, potranno presentarsi alla sfida con maggior serenità, vista la matematica certezza del posto Champions. La Vecchia Signora, attesa la prossima settimana dalla finale di Coppa Italia contro l'Inter, vuole però cercare di operare il sorpasso ai danni del Napoli in questo finale di torneo.

Genoa-Juventus, le scelte di Blessin

Blessin, per la partita contro la Juventus, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Ekuban, Amiri e Portanova chiamati ad agire alle spalle di Destro in attacco. In mezzo al campo ci sarà spazio per il tandem composto da Sturaro e Badelj, mentre in difesa Bani potrebbe essere preferito a Criscito per comporre la coppia centrale con Ostigard. I terzini saranno Frendrup e Vasquez, in porta Sirigu.

Genoa-Juventus, le scelte di Allegri

Diversi dubbi di formazione per Allegri, che potrebbe varare un po' di turnover in vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma l'11 maggio. Il tecnico potrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Bernardeschi, Dybala e Morata ad agire alle spalle di Vlahovic. A centrocampo Zakaria e Rabiot (ma attenzione alla carta Arthur), mentre in difesa si contendono due posti Bonucci, Chiellini e De Ligt. Ballottaggio anche tra Danilo e De Sciglio sulla corsia destra, mentre a sinistra, con Pellegrini out, ci sarà Alex Sandro. Tra i pali Szczesny. L'alternativa è il 4-4-2, con Dybala e Morata a comporre il tandem d'attacco e Vlahovic, diffidato, inizialmente in panchina.

Genoa-Juventus, le probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro. All. Blessin

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri

Genoa-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Genoa-Juventus sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.