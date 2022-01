Genoa, Labbadia si tira indietro: tre nomi per il dopo Shevchenko

Non c'è pace per il Genoa penultimo in classifica in Serie A, reduce dal pesante 0-6 con la Fiorentina e ora abbandonato anche dal prescleto per prendere il posto di Shevchenko sulla panchina rossoblu. Labbadia infatti si è tirato indietro all'ultimo secondo, lo aspettavano a Genova oggi in serata, si sussurra che il biglietto per l'aereo fosse già prenotato, ma quel volo il tecnico tedesco non lo prenderà mai. Le motivazioni del dietrofront non si conoscono, le ipotesi spaziano da problemi nella trattativa, che però fino a ieri sembrava conclusa con contratto fino al 2024, fino alle sensazioni negative sulla bontà della riuscita dell'impresa salvezza da parte del mister.

Niente Labbadia per il Genoa: tornano in corsa in tre

Quello che è certo invece è che il posto sulla panchina del Genoa è ancora vacante. Il Grifone adesso proverà a chiudere il più in fretta possibile per un nuovo mister anche perché domenica c'è la sfida all'Udinese, fondamentale per continuare a credere nella salvezza. Due sono gli allenatori ancora sotto contratto con la squadra genovese Maran e Ballardini e il primo sarebbe in vantaggio sull'uomo della ultime salvezze, esonerato peraltro all'inizio di questa tribolata stagione. Il terzo incomodo sarebbe Davide Nicola, anche lui protagonista di una rocambolesca salvezza nel recente passato del Genoa.

La nuova proprietà americana ha fretta di trovare una guida tecnica, il fallimento dell'operazione Shevchenko non può essere ripetuto, adesso serve un allenatore che conosca l'ambiente e la Serie A e che possa riuscire a rialzare una formazione in caduta libera apparsa letteralmente svuotata nell'ultima gara giocate.