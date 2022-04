Genoa - Lazio 1-4: tabellino e dove vedere gli highlights

La Lazio batte in Genoa per 4 a 1 a Marassi. Man of the match il solito Ciro Immobile, autore di una tripletta. Con tre gol il capitano della Lazio si prende il primo posto nella classifica marcatori del campionato, supera Boniperti nella classifica all-time dei bomber della Serie A e allontana le critiche post Nazionale. Non solo Immobile, è tutta la Lazio a convincere sul campo di un Genoa che parte bene, ma poi crolla sono sotto i colpi biancocelesti. Dimenticata in casa laziale la sconfitta nel derby: gli uomini Sarri continuano la loro corsa per un piazzamento europeo.

Il tabellino

Genoa (4-2-3-1) Sirigu, Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez (66' Criscito), Galdames, Badelj (75' Frendrup), Portanova (46' Ekuban), Amiri (82' Gudmundsson A.), Melegoni (66' Yeboah), Piccoli. All. Blessin.

Lazio (4-3-3) Strakosha, Lazzari (83' Hysaj), Patric, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (54' Cataldi), Luis Alberto (72' Basic), Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (72' Pedro). All. Sarri.

Marcatori: 31' Marusic, 47' Immobile, 64' Immobile, 68' Patric (autogol), 76' Immobile.

Ammoniti: 37′ Leiva (L).

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Genoa - Lazio 1-4: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Genoa - Lazio 1-4 giocata domenica 10 aprile sono disponibili su Sky Sport