Genoa-Lazio, le formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

Dopo 45 giorni tra i più complicati delle ultime stagioni (uscita dalla Champions e dimissioni di Sarri, sconfitta nell’andata di Coppa Italia e nel derby, gli addii annunciati di due colonne degli ultimi anni come Felipe Anderson e Luis Alberto e contestazioni a pieno regime, nonostante l’ultimo poker al fanalino di coda Salernitana), la Lazio cerca di dare un senso ad un’annata negativa in questo ultimo mese e mezzo. Oltre a provare a ribaltare lo 0-2 nel ritorno di coppa contro la Juventus, i biancocelesti tenteranno la rimonta per acciuffare un posto nelle competizioni europee della prossima stagione. L’impegno del “Ferraris” è contro un Genoa che non ha più molto da chiedere ad una Serie A che l’ha vista tagliare con largo anticipo il traguardo salvezza: i rossoblù si sono imposti all’andata, sono reduci da quattro risultati utili consecutivi (tre pareggi e l’affermazione a Verona) ma dall’inizio del 2024 hanno viaggiato meglio in trasferta – una sola sconfitta sul campo della capolista Inter – che non davanti al pubblico di casa, dove hanno ceduto il passo due volte – contro Atalanta e Monza – negli ultimi quattro impegni.

Genoa-Lazio, le scelte di Gilardino

Problemi di carattere muscolare hanno fermato Bani e Messias, che si aggiungono agli indisponibili Malinovskyi, Matturro e Vitinha. Sicuro il ricorso alla difesa in tre davanti a Martinez, che contemplerà De Winter, Vogliacco e Vasquez, come è certa la presenza di Retegui a guidare l’attacco. Meno scontate le scelte in mediana, a cominciare dai cursori di fascia dove Sabelli e Martin puntano a superare la concorrenza di Spence e Haps. Nel cuore del centrocampo troveranno posto Badelj e Frendrup, poi spazio a disparate ipotesi, tra cui Gudmundsson interno ed Ekuban in avanti, entrambi insieme a supportare Retegui oppure il sacrificio del secondo a beneficio di Strootman per una mediana più solida.

Genoa-Lazio, le scelte di Tudor

Nell’undici anti-Genoa l’allenatore biancoceleste non potrà contare su Immobile fermato da un problema al ginocchio, e su Guendouzi, i quali raggiungono nell’elenco degli indisponibili Provedel e Zaccagni. Recuperati invece Romagnoli e Pellegrini: il primo dovrebbe comunque lasciare spazio al terzetto difensivo composto da Casale, Patric e Gila a protezione di Mandas, il secondo partirà dalla panchina con Lazzari e Marusic a presidiare le fasce. A governare il centrocampo saranno Vecino e Kamada, con Cataldi dalla panchina, tra le linee i “partenti” Felipe Anderson e Luis Alberto (con Isaksen come alternativa) a supportare Castellanos di punta.

Genoa-Lazio, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Martinez, De Winter, Vogliacco, Vasquez, Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin, Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

Lazio (3-4-2-1): Mandas, Casale, Romagnoli, Gila, Lazzari, Kamada, Vecino, Marusic, Luis Alberto, Felipe Anderson, Castellanos. All. Tudor

Genoa-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Genoa-Lazio, in programma venerdì 19 aprile alle ore 18.30 allo stadio “Luigi Ferraris” di Geobva, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.