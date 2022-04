Lazio incerottata a Genova, per la prima di sette finali

Sette partite in agenda, ed un posto nelle competizioni continentali della prossima stagione da raggiungere “di rincorsa”. Perché questo, in fondo, potrebbe essere lo scenario che si presenta dinnanzi alla Lazio di Sarri, tecnicamente sesta in classifica ma braccata da Atalanta e Fiorentina che, però, hanno un incontro in meno. Tre viaggi da affrontare, il primo dei quali a Genova (a cui faranno seguito Spezia e Torino, sponda bianconera), e quattro impegni all’Olimpico per dare sostanza al sogno Europa e parallelamente rimpolpare le casse biancocelesti, considerando gli introiti legati alla partecipazione a Europa o Conference League.

Al primo appuntamento, quello del “Ferraris”, la Lazio non si presenta nelle condizioni migliori, visti i forfait che costringeranno il tecnico a disegnare un undici di partenza diverso da quello presentato nelle ultime uscite. A preoccupare sono innanzitutto le condizioni di Luis Alberto, che in settimana non si è praticamente mai allenato a causa di un attacco influenzale, e che pertanto potrebbe lasciare il posto in mediana a Basic. Ci sono poi le noie al ginocchio di Luiz Felipe, accusate già durante gli impegni con la nazionale, che rischiano di escluderlo dall’elenco dei convocati come già capitato con il Sassuolo, al pari di Radu che prosegue sulla via del recupero ma evidentemente non ancora inseribile tra gli abili ed arruolati. In preallarme resta così Patric, che oltretutto figura insieme proprio a Luiz Felipe ed a Marusic nell’elenco dei diffidati.

Ma nei giorni che separano la Lazio dalla Pasqua c’è anche il mercato a catalizzare l’interesse dei tifosi. A partire dall’annuncio del prolungamento del contratto di Sarri, più volte rimandato, la cui trattativa è sempre in prossimità dello striscione del traguardo che però non è stato ancora tagliato. Tra le variabili da contemplare c’è quella del promesso potenziamento della rosa, già progettato nella sessione invernale ma bloccato dall’indice di liquidità. Ma in questo senso le operazioni sono subordinate anche dai rinnovi dei giocatori in scadenza, dove gli scenari sembrano essere cambiati rispetto a qualche settimana fa, considerando uno Strakosha già con le valigie in mano ma ora titolare e un Patric che sta progressivamente convincendo.

C’è, inoltre, da monitorare la posizione di Milinkovic-Savic, sempre corteggiatissimo: una sua eventuale – e ben retribuita – partenza lascerebbe maggiore margine di manovra nell’inseguimento a quelli che sembrano i profili più graditi al tecnico. Da Emerson Palmieri ad Allan (destinato a lasciare l’Everton), da Romagnoli a Casale. La “combo” cessione Milinkovic e ingresso in Europa sarebbe quindi una potente iniezione di denaro fresco utile per agevolare la rivoluzione sarriana. E per dare linfa ad una progettualità che, abbinata al prolungamento col tecnico, avrebbe una base ben più che biennale.