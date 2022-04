Genoa-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il “lunch-match” domenicale di Marassi tra Genoa-Lazio è una sfida ricca di significati. In campo due formazioni che rincorrono: da una parte i rossoblu, rientrati in corsa per la salvezza dopo la serie di otto risultati utili consecutivi (interrotta dalla sconfitta del “Bentegodi” contro l’Hellas), dall’altra i biancocelesti coinvolti nella volata per un posto in Europa. Il recente, rispettivo trend amplifica l’interesse del confronto, visto che i padroni di casa sono imbattuti tra le mura amiche da cinque incontri (con quattro clean sheet) e la squadra capitolina lontano dall’Olimpico ha collezionato dieci punti nelle ultime quattro sfide. Gli scontri diretti che precedono la partita di domani sorridono però alla Lazio, che contro il Genoa ha uno score di quattro vittorie ed un pareggio, con tanto di quindici gol realizzati. Sotto osservazione, quindi, i due bomber: Mattia Destro (in serie A sei timbri contro i biancocelesti, solo col Cagliari – otto – ha fatto meglio), e Ciro Immobile, che ha punito il Grifone undici volte in tredici incontri disputati contro i rossoblu.

Genoa- Lazio, le scelte di Blessin

Per un Rovella ed un Bani ancora out per problemi muscolari, ecco Criscito (già in panchina a Verona) e Cambiaso ristabilito che tornano a candidarsi per supportare i rossoblu nel rush finale, sebbene sia improbabile un loro impiego dall’inizio. Rientra Ostigard che si piazzerà al fianco di Maksimovic al centro della difesa, mentre ai lati favoriti Frendrup e Vasquez (con Hefti come alternativa). Cerniera di centrocampo formata da Sturaro e Badelj, tra le linee Gudmundsson, Portanova e Melegoni insidiato però da Amiri. Al centro dell’attacco Destro, che dovrebbe aggiudicarsi il ballottaggio con Yeboah e Piccoli.

Genoa- Lazio, le scelte di Sarri

Cauto ottimismo – ma si attende la rifinitura per sciogliere i dubbi - trapela in merito alle condizioni di Luiz Felipe e Luis Alberto, che si sono riaggregati al gruppo e pertanto riaprono il ventaglio di soluzioni a disposizione di Sarri, sebbene dal 1’ in difesa restino concrete le candidature di Patric (in mezzo a far coppia con Acerbi) ed a centrocampo di Basic che completerebbe la mediana insieme a Milinkovic-Savic e Leiva (in vantaggio su Cataldi). Tecniche invece le scelte che privilegerebbero Lazzari e Marusic a scapito di Hysaj come terzini, e il duo Felipe Anderson-Zaccagni, col sacrificio iniziale di Pedro, a supporto di Immobile nel tridente avanzato. Tra i pali c’è Strakosha, Radu in confortante miglioramento ma non ancora pronto.

Genoa- Lazio, le probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Sirigu, Frendrup, Maksimovic, Østigard, Vasquez, Sturaro, Badelj, Gudmundsson, Melegoni, Portanova, Destro. All. Blessin

Lazio (4-3-3): Strakosha, Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic, Milinkovic, Lucas Leiva, Basic, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Genoa- Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Genoa-Lazio sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), su Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.