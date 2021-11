Genoa-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Momento difficile per il Milan. I rossoneri, nelle ultime due gare di campionato, hanno incassato altrettanti ko contro Fiorentina e Sassuolo, scivolando a -3 dal Napoli capolista. Una serie negativa alla quale la formazione di Pioli tenterà di mettere fine nel match contro il Genoa, valevole per la quindicesima giornata di Serie A ed in programma a Marassi mercoledì 1 dicembre alle 20.45. I liguri, da parte loro, cercheranno invece di conquistare punti salvezza, visto che al momento si trovano al terzultimo posto della classifica, davanti solamente alla coppia formata da Cagliari e Salernitana.

Genoa-Milan, le scelte di Shevchenko

Shevchenko, per la gara contro il Milan, dovrà fare a meno degli infortunati Criscito, Maksimovic, Caicedo e Fares, mentre rimane in forte dubbio la presenza di Destro. Nel 3-5-2 rossoblù, quindi, ci sarà spazio in attacco per la coppia formata da Pandev ed Ekuban. In mezzo al campo Sturaro, Badelj e Rovella, con Sabelli e Cambiaso sulle corsie esterne. In difesa, a protezione del portiere Sirigu, il terzetto formato da Biraschi, Masiello e Vasquez.

Genoa-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, dall'altra parte, dovrà fare a meno degli infortunati Giroud, Rebic, Calabria e Castillejo oltre che dello squalificato Romagnoli. Al centro dell'attacco ci sarà Ibrahimovic, sostenuto alle sue spalle da Saelemaekers (ma occhio alla candidatura di Florenzi), Diaz e Leao. Coppia di centrocampo formata da Tonali e Kessie, con Bennacer inizialmente in panchina. In difesa Kjaer e il recuperato Tomori al centro con Kalulu ed Hernandez sulle corsie esterne. In porta Maignan.

Genoa-Milan, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Vasquez; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Pandev, Ekuban. All. Shevchenko

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Genoa-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Genoa-Milan sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.