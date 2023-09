Genoa-Napoli: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Marassi si veste per la festa, ci sarà il tutto esaurito per il match di sabato alle 20,45 tra Genoa e Napoli con oltre 33mila spettatori a spingere la squadra di Gilardino verso l'impresa. Rossoblu e azzurri arrivano alla sfida dopo due settimane di stop per le Nazionale che potrebbero aver aiutato i due gruppi a digerire le sconfitte con Torino e Lazio, per il Grifone è il secondo ko stagionale, per Rudi Garcia il primo dopo i successi con Frosinone e Sassuolo.

Genoa-Napoli: un dubbio per Gilardino

Il Genoa si presenterà in campo con la difesa a quattro in cui non ci sarà Vogliacco infortunato, titolare Dragusin nonostante le due gare di fila con la Romania, al suo fianco Bani, De Winter potrebbe esordire ma a gara in corso. Il vero dubbio della vigilia è chi presidierà la corsia di sinistra, Vasquez rientra solo oggi dagli impegni con il Messico e potrebbe quindi lasciare il posto a Martin. Per il resto nell'albero di Natale Frendrup è favorito su Thorsby, non cambia l'attacco con Malinovskyi e Gudmundsson ad accompagnare Retegui.

Genoa-Napoli: Garcia si gioca la carta Lindstrom

Dovrà invece cambiare il tridente Rudi Garcia che non avrà l'infortunato Politano. Al suo posto insieme ad Osimhen e Kvaratskhelia molto probabile l'esordio dal primo minuto di Lindstrom, ultimo arrivato del mercato estivo. Mercoledì parte la Champions League, ma il Napoli non farà turnover a Marassi, dentro tutti i titolari e prima rimandata per il centrale difesnivo Natan, giocherà ancora Juan Jesus.

Genoa-Napoli: le probabili formazioni

Genoa (4-3-2-1) Martinez, Sabelli, Bani, Dragusin, Martin; Frendrup, Badelj, Strootman; Gudmundsson, Malinovskyi; Retegui

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrhamani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia

Genoa-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida tra Genoa e Napoli sarà trasmessa da Sky ai canali 251, Sport Uno e Calcio, attivi anche i canali streaming Sky Go e Now Tv, sempre per quanto riguarda lo streaming ci sarà la diretta anche su DAZN.