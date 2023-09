Napoli, chi al posto di Politano: le tre soluzioni contro il Genoa

Dimenticare il ko con la Lazio e riprendere a correre, magari dimostrando la propria forza come fatto con Sassuolo e Frosinone. E' questo l'obiettivo del Napoli nella sfida di sabato sera contro il neopromosso Genoa che avrà alle spalle un Marassi quasi tutto esaurito e con più di 30mila spettatori. Rudi Garcia affronterà la sfida con la migliore delle formazioni possibili senza pensare all'esordio in Champions League contro il Braga di mercoledì prossimo.

Genoa-Napoli: chi al posto di Politano

L'unico vero dubbio della vigilia è chi prenderà il posto di Politano nel tridente azzurro. L'attaccante si è infortunato in Nazionale, salterà probabilmente tutte e tre le prossime gare e Garcia studia la soluzione migliore per chiudere il tridente in cui Kvaratskhelia e Osimhen sono ovviamente sicuri del posto.

La prima ipotesi, quella che stuzzica di più i tifosi, è l'inserimento dal primo minuto di Lindstrom, l'ultimo colpo di mercato di De Laurentiis. Il danese ha le caratteristiche adatte per il ruolo, è un'ala tutta dribbling e classe con parecchi gol nelle gambe. A oggi è un oggetto misterioso perché arrivato proprio nelle ultime battute del mercato, ma a Genova potrebbe arrivare il suo momento.

La scelta conservativa potrebbe essere Elmas, già inserito nei movimenti di squadra e vero e proprio jolly già con Spalletti visto che ha giocato sia da centrocampista che da attaccante esterno. Il macedone può dare qualità alla manovra e anche qualche ripiegamento in fase difensiva che soprattutto in trasferta può venire utile. La terza ipotesi è quella di puntare su Raspadori che da esterno ha sempre fatto un po' di fatica e, visto anche come ha giocato in Nazionale, può essere più funzionale se utilizzato da punta centrale o alle spalle di Osimhen nel 4-2-3-1, sistema che però Garcia per ora non ha mai utilizzato. Tre ipotesi con Lindstrom che sembrerebbe essere in vantaggio sulla concorrenza, ma da qui a sabato c'è ancora molto tempo.