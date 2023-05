Genoa in A, tutti i numeri della squadra di Gilardino

Secondo alle spalle del Frosinone, ma già in festa. Anche il Genoa ha staccato in anticipo il pass per la serie A, dopo un anno di purgatorio. Con la soddisfazione, dalla parte rossoblu della città della Lanterna, di vedere i cugini doriani retrocessi in B nella stessa giornata. Una festa doppia per i genoani, non per la città, ovviamente, che perde parte del suo grande patrimonio calcistico. L'impresa del Grifone è firmata da Alberto Gilardino nel giro di poche mesi. Subentrato alla gestione da dimenticare del tedesco Blessin, salendo dalla Primavera, l'ex campione del mondo del 2006 ha messo insieme numeri e prestazioni da record, fino al giorno della grande bolgia rossoblu di Marassi, sabato scorso contro l'Ascoli. Le statistiche, alcune impressionanti del Genoa 2022/2023, che a due turni dalla fine della stagione ha 70 punti in classifica ed è ancora in corsa per il primo posto: sabato prossimo (fischio d'inizio posticipato alle 16:15) la partita decisiva sul campo della capolista e neopromossa in A Frosinone.

E' la seconda volta nella storia del Genoa in cui la promozione in serie A arriva appena un anno dopo la retrocessione nel campionato cadetto: la prima volta era accaduto nel 1934/35. Sono 9 le promozioni dalla B alla A dei Grifoni: la prima dal 2006/07, ovvero nell’era dei tre punti a vittoria.

Considerando le prime 36 giornate di un campionato, i 70 punti attuali rappresentano un record per il Genoa nella sua storia. Sono state finora 20 le vittorie nelle prime 36 giornate giocate. E 47 i punti con Alberto Gilardino in panchina: con l'ex bomber alla guida, quella rossoblu è stata la squadra che ha collezionato piú punti in B (47) e che ha perso meno gare (solo una su 21 giocate). La difesa la grande arma del Gila: 20 clean sheets in campionato, un record condiviso con il Frosinone. Fare gol a Martinez è stato davvero difficile, soprattutto nei primi tempi: il Genoa è la squadra che ha incassato meno reti nella prima mezz’ora di gara in questo campionato (2). L'area di rigore genoana era un bunker, ma anche scalfire la porta dalla distanza era pressochè impossibile: solo i francesi del Le Havre (zero) ha incassato meno gol dalla distanza del Genoa (1) nei maggiori cinque campionati e rispettive seconde divisioni 2022/23.

E vogliamo parlare dei gol fatti: una cooperativa, ma fatta da gente di talento e categoria superiore. Gli ultimi 7 gol del Genoa sono stati realizzati da giocatori diversi: Strootman, Coda, Frendrup, Dragusin, Gudmundsson, Bani e Badelj. Il bomber alla fine è sempre lui, Massimo Coda, miglior marcatore del Genoa in questa Serie B: 10 reti (é andato in doppia cifra per la sesta volta in carriera in un torneo di B). A rendere imprevedibile e spettacolare il gioco d'attacco dei rossoblu è stato il fantasista di ghiaccio, l'islandese Albert Gudmundsson, terzo giocatore del campionato per occasioni create (61, dietro a Tremolada e Palumbo) e secondo per dribbling completati (65, dietro solo a Franco Vazquez).