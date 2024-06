Genoa, spunta un nome nuovo per la porta

La priorità del Genoa da adesso in poi sarà trovare un sostituto di Martinez. Il portiere è ormai diretto all'Inter, mancano solo i dettagli tra cui la contropartita da far arrivare alla corte di Gilardino. Dopo la giornata interlocutorio di ieri, oggi Oristanio sembrerebbe più vicino ai rossoblu, con l'attaccante a Genova la trattativa potrebbe dirsi conclusa, in attesa delle ufficialità. ...