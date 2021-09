Genoa: le prime parole della nuova proprietà

Ieri è stata la giornata del primo acconto e delle firme, oggi quella dell'ufficialità. Il Genoa non è più di proprietà di Enrico Preziosi, ma passa in mano alla società 777 partners che da qualche mese a questa parte aveva intavolato la trattativa per l'acquisto di tutte le quote. Missione compiuta e il fondo statunitense con sede a Miami si presenta in modo molto ambizioso.

Genoa, le prime parole della 777 partners

Nell'importante giornata di oggi sono arrivate anche le prime parole della nuova proprietà: "Siamo profondamente onorati di diventare parte di un club con una storia, un patrimonio e una tradizione così grande come il Genoa”, ha detto Josh Wander “Comprendiamo e rispettiamo la responsabilità che stiamo ereditando, vogliamo custodire e proteggere l’orgogliosa eredità dei Rossoblù puntando ai migliori piazzamenti possibili in Serie A”.

Preziosi dice così addio dopo 18 anni di gestione: "È arrivato il momento di passare la mano. Avevo sempre detto che avrei lasciato il Genoa solo a una nuova proprietà forte e affidabile e lo lascio nelle mani di 777 Partners. A loro, che ora guideranno il club più antico d’Italia, auguro il meglio. Io resterò sempre tifoso rossoblù”. Il presidente uscente rimarrà comunque nel board della società insieme all'Ad Zarbano.