Il Genoa torna al lavoro

Ci siamo, le vacanze stanno per finire per il Genoa. La formazione di Gilardino, confermata quasi in blocco dopo l'ottimo campionato dello scorso anno, è pronta a tornare al lavoro e lo farà domani, lunedì 8 luglio, con il primo raduno. Nessuna faccia nuova, a meno che non venga completata qualche operazione last minute (magari Zanoli), al consolidato gruppo squadra si aggiungerà qualche...