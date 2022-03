Il record negativo del Genoa: ci sono solo due precedenti

Il Genoa come l'Ancona e il Chievo. Le uniche tre squadre nella storia della serie A, dal 2000 ad oggi, a non aver vinto più di una partita dall'inizio della stagione alla 28esima giornata.

Un record affatto rassicurante per i tifosi del Grifone e per il tecnico tedesco Blessin, da cinque partite sulla panchina rossoblu e ancora a secco di successi. Il Genoa non vince infatti dalla terza giornata di andata (contro il Cagliari). Nemmeno il mercato di gennaio ha cambiato la storia di questa stagione che sembra stregata per il club genovese.

Il 48enne di Stoccarda finora non ha mai perso, infilando cinque pareggi consecutivi nelle sue prime cinque gare al Ferraris. Un gol segnato, uno subito. Poi quattro volte zero a zero. Segno di organizzazione (migliore difesa tra le ultime sei della classifica) e attenzione, sicuramente, ma anche di sterilità offensiva (con 22 gol penultimo attacco della A) davvero pesante per una squadra che adesso ha bisogno di cominciare a vincere partite per risalire da un penultimo posto che rischia di rispedire la storia genoana in serie B dopo 15 anni nella massima serie. Ultima apparizione tra i cadetti nel 2006/2007 (c'era anche la Juventus), chiusa con un 3° posto e la promozione.

L'ipotesi di dover ingoiare il rospo di una retrocessione comunque sembra non spaventare la nuova proprietà americana: il g.m. Spors ha già dichiarato di essere pronto a ripartire da Blessin in B nella prossima stagione.

Intanto, i tifosi devono sopportare l'onta di un record negativo eguagliato dai rossoblu: nel nuovo millennio, il Genoa è la terza squadra dopo Ancona e Chievo a non aver conquistato più di una vittoria dopo 28 giornate di campionato. Nel 2003/2004 l'Ancona ci mise 29 giornate a ottenere la prima vittoria (3-2 contro il Bologna), il Chievo nel 2018/2019 vinse solamente con Frosinone (1-0 alla 19a) e Lazio (2-1 alla 33). Sia Ancona che Chievo, ovviamente, al termine di quelle stagioni retrocedettero.