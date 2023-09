Genoa-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Il Genoa prova a...riconciliarsi con il “Ferraris”, che dall’inizio della stagione ha visto vincere i rossoblù solo nel primo match ufficiale (in Coppa Italia contro il Modena). L’ultimo impegno contro una delle due formazioni capitoline ha coinciso con i primi tre punti in campionato – affermazione di misura all’Olimpico contro la Lazio – ed ora per il Grifone c’è l’ostacolo Roma, una delle tre squadre, insieme a Juventus ed Inter, con cui ha disputato il maggior numero di incontri in Serie A (ben 110). I giallorossi hanno dalla loro una striscia di imbattibilità lunghissima nel massimo campionato contro la squadra della sponda rossoblù di Genova, pari a sedici incontri con dodici vittorie e quattro pareggi, l’ultimo dei quali – finito 0-0 a febbraio 2022 – è anche l’unico in cui la Roma non è riuscita ad andare a segno. Un successo contro il Genoa, che sarebbe anche il quarto consecutivo a Marassi in Serie A, permetterebbe ai giallorossi di imprimere un’accelerazione in questo scorcio iniziale di stagione: appena cinque i punti messi in cassaforte nelle prime cinque gare, record negativo da inizio secolo come accaduto nelle stagioni 2004/2005, 2010/2011 e 2018/2019.

Genoa-Roma, le scelte di Gilardino

Una sostituzione obbligata nello scacchiere rossoblù, dettata dalla squalifica di Martin il cui posto come terzino sinistro verrà preso da Vasquez. Confermata il resto della difesa a quattro davanti a Martinez in porta, con Bani-Dragusin colonne centrali e Sabelli sulla destra. Dubbio a centrocampo con Thorsby che insidia la titolarità di Strootman come interno destro: dalla parte opposta si posizionerà Frendrup mentre Badelj agirà da play. In avanti Retegui verrà supportato sulla trequarti da Gudmundsson e Malinovskyi, con l’alternativa costituita dalla rinuncia all’ucraino ed il passaggio ad un centrocampo a quattro, con Sabelli avanzato sulla destra e De Winter a prenderne il posto sulla linea dei difensori.

Genoa-Roma, le scelte di Mourinho

Con Smalling e Kumbulla k.o. il tecnico giallorosso dovrà chiedere gli straordinari al terzetto Ndicka- Llorente-Mancini a protezione di Rui Patricio. Più scelta a centrocampo con il rientro di Pellegrini, che resta in ballottaggio con Cristante e Paredes, mentre sulle fasce laterali si accomoderanno Kristensen sul binario destro e Spinazzola sul fronte opposto, il quale si deve guardare dalla concorrenza di Zalewski. In avanti dovrebbe toccare al tandem Dybala-Lukaku, con Belotti come alternativa, sebbene sia contemplabile anche la soluzione che prevede Lukaku vertice offensivo con El Shaarawy impiegato sulla trequarti accanto alla “Joya”, scelta che comporterebbe il sacrificio di un uomo in mediana.

Genoa-Roma, le probabili formazioni

Genoa (4-4-2): Martinez, Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez, Strootman, Badelj, Frendrup, Gudmundsson, Malinuskyi, Retegui. All. Gilardino

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola, Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Genoa-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Genoa-Roma, in programma giovedì 28 settembre alle 20.45 allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.