Genoa - Salernitana 1-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Il gol di Destro illude il Genoa, Bonazzoli fissa il pareggio già nel primo tempo ed è un risultato che non serve davvero a nessuno. La formazione di Blessin rimane al penultimo posto in classifica salendo a quota 15 punti, 6 in meno della quota salvezza che ora si stanzia a 21, la Salernitana rimane invece in ultima posizione a quota 12. Nel primo tempo la gara sembra prendere una buona piega dopo il gol di Destro che al 32' raccoglie l'assist di Ekuban per bucare Sepe, i ragazzi di Blessin vanno vicinissimi al raddoppio con Hefti e Yeboah, ma in pieno recupero Bonazzoli agguanta l'1-1 su sponda di Djuric. Nella ripresa Destro sfiora subito il goal del 2-1 e protesta per una trattenuta di Dragusin in area, poi la grande occasione da tre punti capita a Badelj al 76', palla che sfiora il palo e termina sul fondo. Poche emozioni nel finale, Perotti prova a sorprendere Sirigu all'88', ma il portiere si distende bene e para.

Il tabellino

GENOA (4-3-3): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vanheusen, Vasquez (dal 13′ st Cambiaso); Sturaro, Badelj (dal 35′ st Piccoli), Portanova (dal 13′ st Rovella); Yeboah (dal 23′ st Melegoni), Destro (dal 23′ st Gudmundsson), Ekuban. A disposizione: Semper, Marchetti, Criscito, Masiello, Calafiori, Amiri, Galdames. Allenatore: Blessin.

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Ederson (dal 17′ st Perotti), Radovanovic, Coulibaly L; Verdi (dal 37′ st Zortea), Djuric (dal 37′ st Mikael), Bonazzoli. A disposizione: Belec, Ribery, Di Tacchio, Bohinen, Kastanos, Obi, Gyomber, Gagliolo, Mousset. Allenatore: Colantuono.

Reti: al 32′ pt Destro, al 46′ pt Bonazzoli.

Ammonizioni: Sturaro, Badelj, Mazzocchi, Rovella, Dragusin.

Recupero: 3' p.t., 3' s.t.

