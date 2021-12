Genoa - Sampdoria 1-3: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Il derby della Lanterna è blucerchiato. Prova di forza, dopo una settimana difficilissima, dei ragazzi di D'Aversa che schiantano il Genoa e allungano in maniera (forse) definitiva sulla zona retrocessione. Mattatore della serata Manolo Gabbiadini che, con la sua doppietta, sale a quota cinque goal nel derby agguantando Baldini e Bassetto al primo posto nella classifica dei migliori marcatori della storia della stracittadina. Finisce 3 a 1 per i blucerchiati, il gol finale di Destro non basta per rimettere in corsa il Grifone di Sheva.

Il tabellino

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden (40' st Kallon), Masiello (12' st Vasquez), Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani (29' st Portanova), Cambiaso; Ekuban (12' st Destro), Pandev. Allenatore: Shevchenko

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (23' Dragusin), Yoshida, Colley, Augello; Candreva (45'+3' st Askildsen), Silva, Ekdal, Thorsby (31' st Chabot); Gabbiadini (23' st Verre), Caputo. Allenatore: D'Aversa.

Arbitro: Doveri.

Marcatori: 7', 22' st Gabbiadini (S), 4' st Caputo (S), 33' st Destro (G).

Ammoniti: Thorsby (S), Ghiglione (G), Sturaro (G), Chabot (S).

