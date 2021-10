Genoa-Sassuolo 2-2, l'ex Scamacca spaventa Ballardini

Ancora una rimonta per il Genoa, che al 21' va sotto di due goal travolto dalla doppietta dell'ex Scamacca (che si vede anche annullare una rete sullo 0-0), ma rimane in piedi sul quadrato, accorcia subito con Destro e poi trova il pareggio allo scadere con Vasquez che di testa beffa Consigli. Assedio genoano nel recupero alla ricerca del ribaltone, sequenza di angoli con i neroverdi in difficoltà, ma il risultato non cambia più. Il Sassuolo spreca una grande chance per fare il salto di qualità in classifica, ma ritrova il bomber scuola Roma.

Articolo su Genova Today

Il tabellino

Reti: 17' e 21' Scamacca, 27' Destro, 90' Vasquez

Genoa (3-5-2): Sirigu 6.5; Biraschi 5 (50' Cambiaso 6.5), Vasquez 6, Criscito 5.5; Sabelli 5 (32' Ekuban5.5), Toure 5.5 (75' Behrami 6), Badelj 5.5 (46' Kallon 6.5), Rovella 6.5, Fares 6; Pandev 6 (75' Caicedo 6), Destro 7. All. Ballardini.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 7, Chiriches 5.5, Ferrari 5, Rogerio 5; Frattesi 6.5, Lopez 6.5 (91' Goldaniga sv); Berardi 6 (91' Magnanelli sv), Raspadori 6.5 (60' Harroui 5.5), Djuricic 6 (73' Kyriakopoulos 6); Scamacca 7.5 (73' Defrel 5.5). All. Dionisi.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Note: ammoniti Frattesi, Biraschi, Chiriches, Harroui.