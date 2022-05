Genoa in serie B, tutti gli errori di una stagione maledetta

Dopo 15 anni di Serie A, record dal dopoguerra ad oggi, il Genoa è retrocesso. La sconfitta di Napoli, unita ai risultati delle altre concorrenti nella corsa salvezza, condannano il Grifone alla discesa nel purgatorio del calcio italiano. Una retrocessione meritata: ventotto punti in trentasette partite sono pochi, e a proposito di numeri non si possono dimenticare le sole quattro vittorie, nessuno ha fatto peggio in A, e le 27 reti messe a segno, di gran lunga il peggiore reparto offensivo del campionato.

Gli errori che hanno portato il Genoa in Serie B

Una volta decretato il risultato, è caccia agli errori. Il primo è da ricercare nella rosa allestita da Enrico Preziosi in estate, non adatta al massimo campionato. Poi il joker ha ceduto la società alla 777 Partners che ha sbagliato quasi tutto.

Il primo e più importante errore è stata la cacciata di Ballardini. Il tecnico ravennate dopo dodici gare aveva messo insieme solo 9 punti, pochi ma con quella rosa forse non gli si poteva chiedere di più. L’uomo salvezza per eccellenza dalle parti di Genova ha sempre chiuso i suoi campionati nelle quattro esperienza in rossoblu con una media punti almeno di 1,20 a stagione, con qualche aggiustamento nel mercato di gennaio avrebbe potuto raggiungere gli stessi risultati, anzi, facendo due conti, avrebbe anche potuto fare peggio del solito per raggiungere il traguardo. Insomma bastava avere un po’ di pazienza in più.

Da Shevchenko a Blessin, gli uomini sbagliati al momento sbagliato.

Altri grandi errori sono stati i due sostituti scelti dalla nuova proprietà americana. Al posto di Ballardini è arrivato Shvechenko, alla prima esperienza con una squadra di club, con una squadra senza qualità e senza esterni, non proprio la situazione ideale per chi ha sempre, o quasi, giocato con il 4-3-3. L’ucraino ha inanellato 7 sconfitte, 3 pareggi e una sola vittoria (in Coppa Italia) in undici gare. Scommessa persa, ma dare la colpa solo all’ex bomber del Milan appare decisamente difficile.

Il terzo mister della stagione arriva dopo la nomina del nuovo uomo mercato rossoblu. Quasi a braccetto arrivano Blessin a guidare le trattative per il mercato di gennaio e Blessin in panchina. Anche in questo caso la scelta è rischiosa, nessuno dei due conosce il calcio italiano, e non regala i frutti sperati. Spors porta a Genova quasi tutti giocatori da campionati esteri, in pochi riusciranno ad ambientarsi subito, solo Hefti e Ostigard guardando le prestazioni. Gli altri, anche il talentuoso Amiri, fanno fatica e poi c’è una falla che non viene colmata: la squadra che segna meno di tutti in Serie A non acquista un bomber di razza, arriva solo Piccoli, un semiesordiente nel massimo campionato.

Così Blessin non può fare altro che andare a scavare nel fondo della rosa, pesca Portanova, una delle poche note liete della stagione, e non risolve il problema del gol. La partenza del nuovo allenatore è abbastanza buona, sette pareggi di fila, con tanto pressing e la grinta giusta trasmessa alla squadra. Il primo step è fatto, ma il secondo non arriverà mai, nel momento in cui il mister deve fare punti crolla: dopo il successo con il Torino arrivano tre ko di fila che condannano il Grifone. Il resto è storia recente, il derby può ridare speranza, ma il Genoa lo perde, male, tra l’altro lanciando la Samp verso la salvezza.

Da domani si inizierà a pensare alla Serie B, tutti sono in bilico, Blessin, Spors e i giocatori. il campionato cadetto è lungo, duro, e difficile da dominare. La 777 Partners ha promesso un Genoa competitivo ai massimi livelli, ma il primo anno è stato il peggiore della storia recente rossoblu. Nulla però è perduto, la nuova proprietà ha dimostrato di avere voglia e risorse da investire nel Grifone, ora bisognerà imparare dai propri errori e rialzarsi subito.