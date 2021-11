Genoa, dopo Shevchenko e Zangrillo arriva un nuovo DS: il sogno è Campos

La rivoluzione americana è partita e adesso non si ferma più. La prima mossa è stata la sostituzione di Ballardini con Shevchenko. Il neo tecnico avrà il compito di traghettare la squadra verso la sessione invernale di mercato dove probabilmente verranno acquistati alcuni giocatori importanti per alzare la qualità della rosa sperando che basti per la salvezza. Ieri invece è stato il giorno del closing, la 777 Partners è diventata proprietaria del Grifone ed ha assegnato al medico genoano Zangrillo la presidenza.

Genoa: un nuovo DS in arrivo, Campos è il sogno

Per completare la rivoluzione fuori dal campo, l’unica possibile prima di gennaio, adesso manca il nuovo Direttore Sportivo. Si cerca un profilo importante e capace, un uomo che possa guidare il mercato con tanta esperienza alle spalle.

Il sogno si chiama Luis Campos, ex osservatore del Real Madrid di Mourinho e artefice delle costruzioni di due grandi squadre, prima il Monaco, in cui scopre Mbappé, Martial e Bakayoko, per citarne solo alcuni, e poi il Lille. I campioni di Francia li costruisce lui anche se il titolo viene vinto quando Campos ha già lasciato la società dopo la cessione del club. Qualche abboccamento con il Genoa ci sarebbe già stato, ma il dirigente sembra essere nel mrino del ricchissimo Newcastle e che chieda carta bianca per iniziare una nuova avventura.

Se il sogno dovesse essere chiuso nel cassetto, possibilità non troppo remota, il Genoa si tufferà su Petrachi, unico DS capace di far sbocciare il Torino nell’era Cairo. L’ultima sua avventura è stata quella con la Roma in cui ha lavorato sulle macerie del lavoro di Monchi. Nel 2020 l’addio alla squadra della Capitale è stato brusco, ma ora ha voglia di ripartire e il Grifone potrebbe essere l’occasione giusta.